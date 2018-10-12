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Yeni nesil çipli sahte kimlik belgesiyle yakalandı

Antalyada uygulama yapan polise Y.E.O. adına düzenlenmiş yeni nesil çipli sahte kimlik kartı gösteren A.Ş., gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan A.Ş., adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Polisin 5 Ekim günü Aksu ilçesi Vezirhan uygulama noktasında yapılan rutin kimlik kontrolleri esnasında, durumundan şüphelenilen bir kişi, görevlilere Y.E.O. adına düzenlenmiş kimlik belgesi gösterdi. Yeni nesil çipli kimlik kartını UV (mor ışık) cihazıyla inceleyen polis, kimliğin sahte olduğunu belirledi.
 
Sahte kimlikle yakalanan kişinin A.Ş. olduğu, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.
 
A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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