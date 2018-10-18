Yeni sistemin ilk bütçesi 961 milyar TL oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Bilgiç, '2018'e göre %26'lık artışla 2019 bütçe rakamı 961 milyar TL oldu' dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Bilgiç'in açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Takvimi bugün açıklayacağız.30 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelere başlayacağız. 22 Kasım'da ise komisyon görüşmelerine başlayacağız"
"Gelirler toplamı 880.4 milyar TL oldu. En önemli pay vergi gelirleriden oluşuyor"
"2019 yılı bütçesinde 76 milyar TL tasarruf planlandı"
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