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Yeni skandal patlak verdi! Terör yandaşının konser masrafını İBB karşıladı

'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şarkıcı Rojda Şenses, İstanbul'da konser verdi. Konserin masraflarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Sabah16 Aralık 2023 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
Yeni skandal patlak verdi! Terör yandaşının konser masrafını İBB karşıladı
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Diyarbakır'da 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şarkıcı Rojda Şenses, İstanbul'da ücretsiz bir konser verdi.

Sultangazi'deki İBB'ye ait Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Sabah'ın haberine göre, Sık sık terör örgütü propagandası yapmasıyla tanınan şarkıcının İBB konserinde sahneye çıkması sanatseverlerin de tepkisini çekti.

Sosyal medyada 'İstanbullunun parası terör örgütü yandaşlarına gidiyor', 'İstanbul'un bir an önce terör örgütü destekçisinden kurtulması lazım' şeklinde yorumlar yapıldı.

Şenses, 24 Ocak'ta ise CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde sahneye çıkacak.

  • Rojda Şenses
  • konser

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