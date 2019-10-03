Yeni taşıt kredisi kampanyası! Toyota, Hyundai, Renault, taşıt kredisi kampanyası şartları neler?

Yeni taşıt kredisi kampanyası araç sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Toyota, Hyundai, Renault, taşıt kredisi kampanyası şartları neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Düşük faizli konut kredisi kampanyasına dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YENİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

TOYOTA, HYUNDAİ, RENAULT, TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

KAMU BANKALARI TAŞIT KREDİSİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019