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Yeni taşıt kredisi kampanyası! Toyota, Hyundai, Renault, taşıt kredisi kampanyası şartları neler?

Araç sahiplerini heyecanlandıran yeni taşıt kredisi kampanyası hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Toyota, Hyundai, Renault, taşıt kredisi kampanyası şartları neler? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan yeni taşıt kredisi kampanyası 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Düşük faizli taşıt kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Yeni taşıt kredisi kampanyası araç sahibi olmak isteyen vatandaşları  heyecanlandırdı. Toyota, Hyundai, Renault, taşıt kredisi kampanyası şartları neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Düşük faizli konut kredisi kampanyasına dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
YENİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI! 
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
 
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.
 
TOYOTA, HYUNDAİ, RENAULT, TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

 
 
KAMU BANKALARI TAŞIT KREDİSİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
 
 
 
KAMPANYA DÖNEMİ:
01.10.2019 – 31.12.2019

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