Yeni tip koronavirüs salgınının gelişimi

06 Mart 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:47

Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.

İlk vakaların aralık ayında Çin'de görülmesinin ardından son üç ayda küresel halk sağlığını tehdit eden salgının seyri içindeki belli başlı dönüm noktaları ve gelişmeler şunlar:

- ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE ORTAYA ÇIKTI



31 Aralık 2019'da Çin, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini bildirdi.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen türdeki bir virüsün yol açtığı tahmin ediliyordu.

1 Ocak'ta, hastalığa ilk yakalanan kişilerin ziyaret ettiği, Vuhan'daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı kapatıldı.

3 Ocak'ta hastalığa yakalananların sayısı 44'e yükseldi. Hastalığa yol açan virüsün genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan koronavirüs ile yüzde 80 oranında benzeştiği anlaşıldı.

- "YENİ TİP KORONAVİRÜS"



7 Ocak'ta DSÖ, hastalığın SARS olmadığını fakat onun gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış bir yeni tip koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yeni tip koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

11 Ocak'ta Çin'de hastalıktan ilk ölüm yaşandı. Ölen kişi, Vuhan'daki balık pazarından alışveriş yaparken koronavirüs kaptığı tahmin edilen 61 yaşında bir erkekti.

13 Ocak'ta Tayland'da bir kadın hastada yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle Çin dışındaki ilk vaka görüldü.

16 Ocak'ta Japonya'da Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

17 Ocak'ta Vuhan'da ikinci can kaybı görüldü.

21 Ocak'ta ABD'de ilk yeni tip kornavirüs vakası tespit edildi.

- "KÜRESEL ACİL DURUM"



Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla birçok ülkeye yayıldı. Hong Kong, Tayvan, Singapur, Güney Kore, Avustralya, Malezya, Vietnam ve Nepal'de yeni tip koronavirüs tespit edilen kişiler tedavi altına alındı.

22 Ocak'ta Çin'de vaka sayısı 550'yi aştı, ölü sayısı 17'ye yükseldi.

23 Ocak'ta Vuhan kentine tüm ulaşım durduruldu, karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

25 Ocak'ta Hubey eyaletinde 17 kente ulaşım durduruldu.

30 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü "küresel acil durum" ilan etti.

2 Şubat'ta Çin dışında ilk ölüm, Filipinler'de ortaya çıktı.

7 Şubat'ta Çin'de salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve kamu otoritelerinin bu nedenle hakkında soruşturma başlattığı Doktor Li Venliang yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

8 Şubat'ta Vuhan'da bir ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

- SARS'I GERİDE BIRAKTI



9 Şubat'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 811'e ulaştı. Salgındaki can kaybı sayısı SARS'ı geride bıraktı.

11 Şubat'ta Çin'de can kaybı sayısı 1000'i, enfekte vaka sayısı ise 40 bini aştı.

DSÖ, yeni tip koronavirüse "COVİD-19" adı verildiğini duyurdu.

12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'nda demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde 175 yolcuda yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirildi.

14 Şubat'ta Mısır'da bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle Afrika kıtasındaki ilk vaka görüldü. Fransa'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden kişi, Avrupa kıtasındaki ik ölüm vakası oldu.

18 Şubat'ta Rusya, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

İlerleyen günlerde çok sayıda ülke Çin ve salgının görüldüğü diğer ülkelere yönelik seyahat ve vize kısıtlamaları getirdi.

- GÜNEY KORE, İRAN VE İTALYA'DA SALGINLAR



19 Şubat'ta İran'da ilk vakaların görüldüğü bildirildi ve ilk ölümler meydana geldi.

21 Şubat'ta İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüsün ilk kez insandan insana aktarıldığı görüldü. Ülkede vaka sayısı 6'ya yükseldi.

22 Şubat'ta Güney Kore'de bir günde 229 vaka görüldü. Ülkenin güneyindeki Daegu kentindeki bir Katolik Hristiyan Kilisesi'nin cemaati içindeki yayılmanın salgında rolü olduğu belirtildi.

İlerleyen günlerde Güney Kore, Çin'in ardından en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

25 Şubat'ta İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'de Kovid-19 görüldüğü bildirildi. Ülkede vaka sayısı 95'e, can kaybı ise 15'e çıktı.

26 Şubat'ta Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

- SUUDİ ARABİSTAN UMRE ZİYARETLERİNİN DURDURDU



27 Şubat'ta Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı.

28 Şubat'ta DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek"e çıkardıklarını duyurdu.

29 Şubat'ta ABD’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

2 Mart'ta Suudi Arabistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü.

3 Mart'ta dünya çapında vaka sayısı 90 bini, ölüm sayısı 3 bini aştı.

4 Mart'ta İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı. Ülkede tüm okullar ve üniversitelerde eğitime 15 Mart'a kadar ara verildi.

- CALİFORNİA'DA "ACİL DURUM"



5 Mart'ta ABD'nin California eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. Ülkede can kaybı sayısı 12'ye çıktı.