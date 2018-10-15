Yeni trafik cezaları Meclis’te: 3 kırmızıya 1 ay yasak

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen teklif bugün İçişleri Komisyonu’nda görüşülüyor. Teklifin komisyonda kabul edildikten sonra önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor. Muayenesiz araçların cezası 108 liradan 235 liraya çıkarılıyor.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Kamyon ve TIR’larda emniyet şerit ihlaline 488 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise

1002 lira ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanıyor. İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada 1002 lira ceza verilecek. İhlal bir yılda beş kez tekrarlanırsa sürücü belgesi bir yıl alınacak. Beş yıl içinde ikinci kez alınanların sürücü belgesi iptal edilecek.

(Hürriyet)