Yeni Ufuklar uzay aracı 1' Ocak'ta tarihe geçeçek

2006 yılında yolculuğuna başlayan insansız uzay aracı 2007'de Jüpiter'in yakınından geçmiş, Güneş Sistemi'ni terk etmeden önce 2015 yılında Plüton'a en yakın noktadan geçerek gezegenin yapısı ve atmosferini incelemiş ve böylece Plüton'u ziyaret eden ilk insan yapımı nesne olarak kayıtlara geçmişti.

New Horizons 1 Ocak’ta yeni bir rekora imza atarak Güneş Sistemi'nin kenarında bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki bir cismi ziyaret edecek. Neptün ötesi cisimlerin keşfinde Plüton’dan sonraki ilk durak olacak Ultima Thule, aynı zamanda Kuiper Kuşağı’nda insan yapımı bir uzay aracının gözlemlediği ilk gök cismi olacak.

Ultima Thule isimli bu gök cismi, Dünyanın Güneş'e olan mesafesinden 43 kat daha (43AU) uzakta bulunuyor. Dünyadan yaklaşık 6 buçuk milyar kilometre uzakta olan bu gök cismi, yaklaşık 40 kilometre çapında.

Bu kadar uzak ve bu kadar küçük boyutlarda bir cisme saatte 51 bin kilometre hızla ilerleyen bir uzay aracının ulaşabilmesi oldukça zor bir görev. En ufak bir hata durumunda uzay aracı hesap edilenin dışında çok farklı hedeflere gidebilir.

Hesaplamalara göre New Horizons, 1 Ocak 2019’da saat 7.33’te (TSİ) Ultima Thule’ye ulaşacak. Ancak görevin başarılı olup olmadığı, dünyaya sinyal göndermeye başlamasından 10 saat sonra anlaşılacak. Bu uzay aracının ne kadar uzakta olduğunun bir göstergesi. İlk fotoğraf karesi ise 20 ay sonra dünyaya ulaşacak.

New Horizons'un Ultima Thule'a yaklaşırken aldığı bir görüntü. Uzaklık yaklaşık 28 milyon kilometre