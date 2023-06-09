Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak

Meclis, yeni dönemde de toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Genel Kurulda çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

Aile ve Gençlik Bankası kurularak evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilmesi, ev kadınlarının emekli olmaları için prim giderlerinin üçte birinin karşılanması, kira artışlarına yüzde 25 artış sınırının süresinin uzatılması ile fahiş kira artışlarına yönelik yaptırım getirilmesini içeren düzenlemeler, Meclis'in gündemine gelecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.