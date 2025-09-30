Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yarın gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, AA muhabirine, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim saat 13.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenleneceğini, saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kuruluna hitabıyla 28. Dönem 4. Yasama Yılının başlayacağını belirtti.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenleneceğini aktaran Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Güler, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah karşılıklı hoşgörü, saygı, sevgi içerisinde bütün siyasi partilerle, milletvekillerimizle aziz milletimize yararlı, sürdürülebilir çizgide kanunlarımızı çıkarmış oluruz." dedi.

Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nun 2 Ekim Perşembe günkü birleşiminde "Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yıllık Raporu" ve "2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu"nun görüşüleceğini, 7 Ekim'de ise trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacaklarını bildirdi.

Güler, bu ay itibarıyla süreleri bitecek Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olduğunu vurgulayarak, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerini ekim ayı içinde yapacaklarını söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru sürecinin başladığını dile getiren Güler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun seçimlerini tamamlayarak, bir üyelik için üç üyeyi belirleyeceğini, daha sonra ise Genel Kurul'da kasım ayının ilk haftasında seçimi tamamlamayı planladıklarını belirtti.