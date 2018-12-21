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Yeni yıl öncesi 8 ilde kalpazanlara operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi 8 ilde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve sahte 40 bin lira ele geçirildi.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya çok sayıda sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 8 ilde 66 kişiyi tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde adreslere çok sayıda baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte  1 milyon dolar ve 40 bin lira  ele geçirildi. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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