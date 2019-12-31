Yeni yılda çocuklar dönsün mutlu olalım

31.12.2019 02:23 - Güncelleme: 31.12.2019 02:23

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak il binası önünde günlerdir oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı ümit ediyor.

Mardin’den gelen ve oturma eyleminde yer alan anne Emine Kaya, oğlu Vedat Kaya’nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, 5 yıldır acı çektiğini anlattı. Oğlu için yıllarca eylemde yer alacağını, sadece oğlunu istediğini aktaran Kaya, yeni yıla oğluyla girmek istediğini söyledi. Hakkari’den gelen Necibe Çiftçi ise günlerdir çadırda çocukları için mücadele ettiklerini, yeni yıla çocuklarıyla girmek istediklerini söyledi.

Yeni yılda bütün annelerin çocuklarının geri dönmesini ümit ettiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu: “Biz de mutlu olalım. Sevinçle yeni yılımızı kutlamak istiyoruz. Çocuklarımızın dağda taşta kalmamasını istiyoruz. Bu çocuklar mağaralarda aç susuz kalıyor. Çocuklarımızın dönmesini, yeni yılda çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Yeni yılda bütün annelerin çocuklarının geri dönmesini ümit ediyorum. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle inşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşacağız.”

YETER ARTIK BIRAKIN

Gaziantep’te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 118 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocuklara çağrıda bulunan Altıntaş, terör örgütünden kaçıp gelen çocuklara ne işkence yapıldığını ne de hapse atıldığını belirterek, çocukların anne ve babalarının yanında sıcak yataklarında olacaklarını söyledi. Altıntaş, “Yeter artık bırakın çocuklarımızı. Bu çocukların size bir zararı yok, ne istiyorsunuz asker, polis ve bu çocuklardan. 118 gündür buradayız, soğuklar başladı, yağmur yağıyor biz vazgeçmiyoruz. Sonuna kadar, evladımız gelinceye kadar buradayız” dedi.

İNŞALLAH GELECEKLER

Altıntaş, “Çok şükür bu 4 ay içerisinde çocuklarımız da gelmeye başladı, biz çok mutlu olduk. İnşallah herkesin çocukları gelir. Bize acı çektiren PKK’dır, HDP onlara destek veriyor. HDP ve PKK bize acı yaşatıyor. 3 çocuğumuz geldi, 3’ü de anne ve babasının kollarında evinde. Çocuklar dönün gelin, hiç kimse sizi korkutmasın. Burada ne işkence ne de hapis var, sadece gelip anne babanızın yanında sıcak yatağınıza gireceksiniz. Hiç korkmayın, orada kaldıkça size acı çektirecekler. Sizi dış devlete yem ediyorlar, dönün gelin” diye konuştu.