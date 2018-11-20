Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacısalihoğlu atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu atandı.
Söz konusu atama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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