Adana Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri 2023-2024 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılarını çökertti; soruşturmanın detaylarına Akşam Gazetesi ulaştı. Sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ve adamlarının tutuklanmasından sonra dağılma sürecine giren örgütün yeniden yapılandığı belirlendi.

TAKSİM'E KAMYONLU SALDIRI

Örgütlenme çalışmasını yöneten Ahmet Ç.'nin (30) Adana'da kiraladığı 'Şura Kitabevi'ni üs olarak kullandığı, beyinlerini yıkadığı gençleri birer militana dönüştürüp başta Suriye olmak üzere çatışma bölgelerine gönderdiği saptandı. Kitabevini teknik ve fiziki takibe alan polis, eylem planı yapan Ahmet Ç. ile kuzeni Ayhan Ç.'yi Temmuz 2023'te Reyhanlı'da suçüstü yakalandı. İsimlerine ulaşılan Mahmut A. ve Ömer G. de Adana'daki eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Teröristlerin 'trafik polisi' kılığında 'canlı bomba' eyleminin yanı sıra İstanbul'un kalbi olan Taksim'e kamyonla girip saldırı planladığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı ortam dinlemelerinden de örgütün İstanbul'daki askeri kışlaları hedef almak istediği tespit edildi. Polisin başarılı operasyonlarıyla kanlı saldırılar önlenirken; 13 DEAŞ'lı terörist de tutuklandı.

HÜCRE EVİNDE CEPHANE!

Tutuklanan Ömer G.'nin evinde 'canlı bomba' yapımında kullanılan malzemelerle birlikte çok sayıda silah ve 'trafik polisi' montu ele geçirildi.

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