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Güncel

Yeniden yapılanmaya fırsat verilmedi! 100'ü üniversiteli çıktı

FETÖ'nün Türkiye'de yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 100'ünün üniversiteli olduğu öğrenildi. FETÖ'nün gençleri yurtdışı gezileriyle kandırdıkları tespit edildi.

Akşam Gazetesi8 Mayıs 2025 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Yeniden yapılanmaya fırsat verilmedi! 100'ü üniversiteli çıktı
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Gaziantep merkezli 47 ilde, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 100'den fazlası üniversite öğrencisi 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 48 şüphelinin arandığı öğrenildi.

5 İLDE MAHREM YAPILAŞMA

Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlendi. Eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenciler için evler açmaya başladığı tespit edildi.

'JİTSİ'DEN HABERLEŞTİLER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle Balkan ülkelerinde yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine mesajların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlendi.

ORTAOKULA KADAR İNDİLER

Örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi. Örgüte üye olacak şahısların ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasından seçildiği ve çeşitli maddi desteklerle örgüte bağımlılık hissetmeleri sağlandığı da ortaya çıktı.

Polisin takibiyle FETÖ üyelerinin ev ziyaretleri yaptığı ve yurtdışından gelen paraları çektiği tespit edildi.

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