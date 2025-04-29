''Yenidoğan çetesi'' davasında ara karar yarın açıklanacak

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar'ın talebiyle, mahkemede 112 ses kayıtlarının olduğu USB belleğin içinde bulunan görüntü izletildi, ses kaydı dinletildi.

Hayatını kaybeden her bebekle ilgili bu kadar yanlış olmayacağını ifade eden Mantar, Fırat Sarı'nın 'Opera' bebeği öldürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Renas Kılıç'ın avukatı ise müvekkilinin sürekli mağdur olduğunu, işinden olduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığı için tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.