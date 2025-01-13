'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülmeye devam edecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nde 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ARA KARAR

18 Kasım'da Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada ara karar mahkeme heyeti tarafından 4 Aralık 2024'te açıklamıştı.