'Yenidoğan çetesi' nasıl çökertildi? Sağlık Bakanı Memişoğlu tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.



Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

* 27 Mart'ta CİMER'e şikyet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor.

* Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz.

* Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.

* Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.

* Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

* Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

* 25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

* Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.



* Müfettişlerimiz Büyükçekmece Savcılığıyla bağlantı kuruyor. Onlar da denetim ve gittiğiniz yerden inceleyin diyor. Esasen büyük bir çeteye operasyon yapılmış, devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertilmiş ama "bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız" diye sosyal medyadan bir yönlendirme yapılıyor, maalesef konuyu çok iyi bilmiyorlar.

* Sayfalarca raporları, görüntüleri hepsini müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü bu hastanelerin hepsi çete değil, belli yerlerine çeteler sızmış.

* 18 Ekim'de ruhsatları iptal edildi. Sosyal medyada dezenformasyon uygulanıyor ama bu işleyen bir süreçti zaten. Süreç zaten olağan akışındaydı. Bunlar sağlıkta çürük elmaları yetkisindeyiz, kararlıyız ve kimseye taviz veremeyiz.

* Denetimleri daha kapsamlı hale getirmek için 3-4 aydır çalışma halindeyiz. Özel hastaneleri disipline etmek gerekli. Hastanelerle ilgili denetimlerimizi daha modernleştirmeliyiz.

* 2,5 milyon sağlık çalışanının içinde bu küçük çürük zihniyetin diğer çalışanların hakkını da yediğini düşünüyorum.

* Türk hekimleri ve sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Dünyanın birçok yerinden insanlar bizden sağlık hizmeti almak için geliyor.

* Biz tehditleri görmüyoruz, kahraman insanlarımız var. Müfettişlerimiz de bu aşama büyük efor sarf ettiler. Tabii ki biz buna başlangıç yaptık, takip ettik ama esas kahramanlar orada binlerce saat çalışıp tutanak tutanlar. Bu çeteyi çökertmek büyük bir şey. Bunu karalamaya çalışanlara bir şey demiyorum. Mücadeleye her zaman devam edeceğiz.

* Denetlenmeleri, çalışma usülleri hatta kamu hastanelerinde yeniden yapılanmaya çalışacağız. Bunu yapmaya bizim gücümüz ve irademiz var. Sağlık bizim için hassas bir konu, kötü insanlara bu konuda taviz vermeyeceğiz.

* Bakanımın da arkadaşımın da hastanesini kapattım. Eğer gereklilik varsa kardeşim de bakanım da arkadaşım da olsa onu yerine getiririm.