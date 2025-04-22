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  • Yenidoğan Çetesi üyelerinin yargılandığı davaya 24 Nisan'da devam edilecek
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Yenidoğan Çetesi üyelerinin yargılandığı davaya 24 Nisan'da devam edilecek

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasına 24 Nisan'da devam edilecek.

IHA22 Nisan 2025 Salı 19:34 - Güncelleme:
Yenidoğan Çetesi üyelerinin yargılandığı davaya 24 Nisan'da devam edilecek
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 2'inci gününde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma, 24 Nisan saat 10.00'a ertelendi.

"ÇOCUK BAYRAMINI KUTLAMIŞ OLALIM"

Duruşma, sanıkların savunmaları ile devam edecek. Mahkeme başkanı, duruşma sonunda, "23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle duruşma 24 Nisan'a ertelendi. Bu vesileyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamış olalım" diyerek duruşmayı bitirdi.

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