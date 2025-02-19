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Yenidoğan davasında yargılanan 3 doktor meslekten men edildi

Yenidoğan davasında yargılanan 3 doktor meslekten men edildi

19 Şubat 2025 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Yenidoğan davasında yargılanan 3 doktor meslekten men edildi
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