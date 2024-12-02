İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7208
  • EURO
    36,5785
  • ALTIN
    2950.1
  • BIST100
    9640.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yenidoğan sanığının şüpheli ölümü! Bileğinde iki adet iğne izi tespit edildi
Güncel

Yenidoğan sanığının şüpheli ölümü! Bileğinde iki adet iğne izi tespit edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Yenidoğan sanığının şüpheli ölümü! Bileğinde iki adet iğne izi tespit edildi
ABONE OL
Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı.

SAĞ KOL BİLEĞİNE İKİ ADET İĞNE VURULMUŞ

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hukuk departmanına bile sormuşlar

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 11'inci gününde devam ediliyor

Mal varlıklarına el konuldu
  • Yenidoğan çetesi
  • Satılmış Çim
  • Başsavcılık soruşturması
  • oluştur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.