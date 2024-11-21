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  • Yenidoğan tutuklusundan akılalmaz savunma! Çetenin kendisine gönderdiği parayı böyle inkar etti
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Yenidoğan tutuklusundan akılalmaz savunma! Çetenin kendisine gönderdiği parayı böyle inkar etti

'Yenidoğan çetesi' davasında sanıkların savunmaları devam ediyor. Duruşmada sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel kendisine yönelik ithamları reddetti. Örgüt üyeleri tarafından kendisinin hesabına gönderilen paralar ile ilgili “Benim böyle bir talebim olmadı” demesi üzerine mahkeme başkanı sanığa “Sana niye durduk yere para göndersinler” dedi. Yüksel, kendisine diğer örgüt üyeleri tarafından teşekkür mahiyetinde gönderildiğini iddia etti.

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Yenidoğan tutuklusundan akılalmaz savunma! Çetenin kendisine gönderdiği parayı böyle inkar etti
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"Aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var"

Duruşmada Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel savunmasında "Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım. Keşke hiç almasaydım. Örgütle alakalı herhangi bir görüşmem yok. Beraat edeceğimden eminim. 7 aydır tutukluyum. 112'nin algoritmasının bozulması imkansız. Asla ben onlardan para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı" dedi. Yüksel'e mahkeme başkanı tarafından diğer örgüt üyeleri arasında geçen "Serdar'a desem ki sana hasta başı 5 bin vereceğim, kendine hasta masta yatırmaz hepsinin bana yollar" şeklindeki konuşma soruldu. Yüksel konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Örgüt üyeleri tarafından kendisinin hesabına gönderilen paralar ile ilgili "Benim böyle bir talebim olmadı" demesi üzerine mahkeme başkanı sanığa "Sana niye durduk yere para göndersinler" dedi. Kendisine diğer örgüt üyeleri tarafından teşekkür mahiyetinde gönderilen paralar sorulan sanık Yüksel "Hasta sağlığına kavuşunca teşekkür mahiyetinde" dedi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel "evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var" dedi.

Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor.

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