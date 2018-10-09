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Yenikapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Yenikapı açıklarında TK Roterdam ve Bosphorus King isimli gemiler çarpıştı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu açıklarında demirli bekleyen Liberya bayraklı TK Rotterdam isimli kargo gemisi, sürüklenmeye başladı. Gemi yine aynı bölgede demirli Panama bayraklı Bosphorus King'e çarparak durdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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