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Yenikapı’da 313 bin  kişi teravih kılacak

İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla yarın Yenikapı Meydanı’nda 313 bin kişinin katılımıyla enderun usulü teravih kılınacak.

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İstanbul Müftülüğünün organizasyonuyla yarın Yenikapı Meydanı’nda 313 bin kişi teravih için bir araya gelecek. İslam tarihinde fetihlerin anahtarı olarak adlandırılan ve Hazreti Peygamber’in başında bulunduğu Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Gazvesine katılan sahabeleri sembolle 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği teravih düzenlenecek. Programda, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Türkiye genelinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası yapılacak. 

DUALAR ŞEHİTLER İÇİN

Saat 22.00’de başlaması planlanan programda teravih için 23.00’te saf tutulacak. Vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları da hizmet verecek. İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle gençlerin cami ve cemaatle buluşması açısından önemli adımlar attığını söyledi. Bilgiç, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünde de Yenikapı Meydanı’nda şehitleri anmak için büyük bir program tertip ettiklerini belirterek, “Okunmuş olan yüz binlerce hatmin duasını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımızın katılımlarıyla Enderun usulü teravih namazı ve büyük dua buluşması yapılacaktır. 1 Haziran akşamı tüm halkımızı tarihi büyük dua programına bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.  

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