Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi

<p> Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:</p> <p> "Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."</p>
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