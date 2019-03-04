Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza giderildi
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Seferler normale döndü.
- DHA
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızanın giderildiğini duyurdu.
Seferlerin aksadığı sırada metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenlenmişti.
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