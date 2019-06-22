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Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek.

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YSK'nin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak.

Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

9 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

 

- "OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK KANUNLARA AYKIRI"

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay bazı vatandaşların sandık başında kullandığı oyu göstermek ve daha fazla etkileşim almak için pusulanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını belirterek, bu durumun kanunlara uygun olmadığını hatırlattı.

Unay, sandık başında oy pusulasının resmini çekmenin kanunla yasaklandığını belirterek, "Kanunlara ve kurallara uyalım. Kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişiye 250 lira idari para cezası kesilir. Yasanın 130'uncu maddesine göre de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydediciyle girmesini yasaklıyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

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