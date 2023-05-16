CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı her seçim yenilgisi sonrası, kamuoyunun ezberlediği benzer bahanelerin ardına saklandı.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sonrası kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" açıklamasını yaptı.

5 siyasi partiyi resmi olarak kurduğu ittifakın içine çekmesine ve HDP'nin dışarıdan desteğini almasına karşın, seçim sonrası alınan sonuçlarla birlikte hiçbir özeleştiri yapmayan Kılıçdaroğlu, yine bilindik söylemlerini dillendirdi.

Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, akıllara geçmiş dönemlerdeki konuşmalarını akıllara getirdi.

AYNI SÖZLERLE SAVUNDU

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım.

12 Eylül 2010 Referandumu: Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç.

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri: CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır.

YİNE BENZER TAVIR

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri: Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Bu seçimin galibi Erdoğan değildir, Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş'tır.

7 Haziran 2015 Genel Seçimi: Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı.

HEP BAŞKASINI SUÇLADI

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri: CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz.

16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri: Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti.

SANDIKLAR AÇILDIKÇA AÇIKLAMALAR DEĞİŞTİ

Sandıklar açıldıkça ve oy oranları netleşmeye başladıkça CHP'lilerin açıklamaları da değişti. Mansur Yavaş saat 23.45'te "İkinci tura kalma ihtimali yüksek" dedi.

Kılıçdaroğlu, saat 00.35'te "Sandıkları terk etmeyin" diye açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu saat 03.00'te yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek, "Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.