Yenilmez: 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimidir

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:30

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu oyuncu Ahmet Yenilmez oldu.



İşte Yenilmez'in Arafta Sorular programındaki açıklamalarından bazıları...

"15 TEMMUZ BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİLDİR. BUNUN İSMİ ALENEN BAŞARISIZ OLMUŞ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR. BU TÜR GİRİŞİMİN, MAHKEMESİ DE BELLİDİR ÜSLUBU DA BELLİDİR. DİVAN-I HARPTİR."



15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. Buna darbe dersek birileri gelip bu alçaklar için bizden af dilerler. Bunun ismi alenen başarısız olmuş bir işgal girişimidir. Bunun adı 2023'ün T.C. Devletinin 100.yılının gönül hoşluğu ile kutlanmaması adına yapılan işgal girişimidir. Bu tür girişimin, mahkemesi de bellidir üslubu da bellidir. Divan-ı harptir.

"ZALİME TAHAMMÜLÜM YOK. ZALİM SADECE ELİNDE KIRBACI OLAN DEĞİL, ÖYLE ALIMLI ÖYLE TATLI DİLLİ, ÖYLE GÜZEL GÜLEN ZALİMLER VAR Kİ BUNLAR FARK EDİLMİYOR. BENİM İŞİM DE BU ZALİMLERİ GÖSTERMEK."



Bir netice beklediğim için dert sahibi değilim. Öyle büyük iddialarım yok. Benim ülkemde sorun var, benim medeniyet kardeşlerime zulüm var. Zalime tahammülüm yok. Zalim sadece elinde kırbacı olan değil, öyle alımlı öyle tatlı dilli, öyle güzel gülen zalimler var ki bunlar fark edilmiyor. Benim işim de bu zalimleri göstermek.

"BU MİLLETE HAFIZASI ZAYIF İSTİNADINDA BULUNULDU. BU MİLLETİN HAFIZASI ZAYIF OLSAYDI, ANADOLU COĞRAFYASI İÇERİSİNDE KOLAY TUTUNAMAZDI. BU MİLLETİN ÖYLE BİR HAFIZASI VARDIR Kİ SADECE HAFIZASINDAKİNİ DİLE DÖKMEZ."



Siyasette iştikal eden ve medyada ola, Toplum önünde olan herkese şunu söylüyorum 'Bu millete hafızası zayıf istinadında bulunuldu. Bu milletin hafızası zayıf olsaydı, Anadolu coğrafyası içerisinde kolay tutunamazdı. Bu milletin öyle bir hafızası vardır ki sadece hafızasındakini dile dökmez.' 251 can gitti ve bu tespit edebildiklerimiz. Binlerce gazimiz var. Terör örgütünün içerisinde de pişman olan, hayatı sönmüş insanlar var. Biz bunu neden yaşadık? İstihdamdaki iş gücümüzün %60'dan fazlası mesleksiz, okul bitirme üzerinde bir yerleştirme yapıldıysa biz bunu gene yaşarız.

"Bir süredir göçmeler gündemde. Tabi ki dikkat edilmeli, tabi ki herkes kendi memleketinde yaşamalı. Ama bir insan atasının, babasının mezarını, doğduğu toprakları bırakıp geliyorsa burada hafife alınacak bir sebep yoktur."

Bu milletin asıl problem bu. Bakmıyor ve görmüyor. Kim neye baktırmak istiyorsa ona bakıyor, kim neye inandırmak istiyorsa ona inanıyor. Sİz askerinizle, polisinizle destansı bir mücadele veriyorsunuz ve bir kişi bir tweeti ile her şeyinizi yerle yeksan ediyor. Bir süredir göçmeler gündemde. Tabi ki dikkat edilmeli, tabi ki herkes kendi memleketinde yaşamalı. Ama bir insan atasının, babasının mezarını, doğduğu toprakları bırakıp geliyorsa burada hafife alınacak bir sebep yoktur.

"ÇOK FAZLA ÖTEKİLEŞTİRİLDİM, HALA KENDİ MAHALLEMDE BİLE MAHALLELİ OLDUĞUMU HİSSEDEMEDİM"



Çok fazla ötekileştirildim, hala kendi mahallemde bile mahalleli olduğumu hissedemedim. İBB seçimlerinde zatın birisi belediye yetkililerine gidip benim kestiğim faturaları istiyor ve alınca inanamıyor. Aynı kişinin bende İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne oynadığı oyunuın faturası var. Yani, biz Allah'a hamd olsun ne yaptıysak arkasında durmuşuzdur, ne yaptıysak arkasında durmuşuzdur.

"UZUNCA BİR SÜRE GEZİ OLAYLARININ KARŞISINDA OLMANIN BEDELİNİ ÖDEDİM, GEÇİM SIKINTISI ÇEKTİM. SADECE BEN DEĞİL, BENİMLE AYNI KAREDE OLANLAR DA BUNUN BEDELİ ÖDEDİ. BİZ ONUN PROJELERİNDE OLMAYIZ DİYE ALENEN TAVIR ALDILAR BANA."



Uzunca bir süre Gezi olaylarının karşısında olmanın bedelini ödedim, ciddi geçim sıkıntısı çektim. Sadece ben değil, benimle aynı karede olanlar da bunun bedeli ödedi.

Biz onun projelerinde olmayız diye alenen tavır aldılar bana. Beni yakın zamanda hiç televizyonda gördünüz mü? Buradaki arkadaşları suçladığım için demiyorum. Asıl yapılanma aranıyorsa bu kültür ve sanat hayatındadır. Kültür ve sanat camiasındaki arkadaşlarımız güvercin gibidir. Barışın sembolü güvercindir ama en zalim hayvanda güvercindir. Güvercin rakibinin gagasını koparır onun aç ve susuz kalıp ölmesini sağlar. Bizim camiadaki rakiplerimizde böyledir işte.

Bugün ben tiyatrodan ve sanattan ekmek yiyorsam namuslu, delikanlı ve komünist meslek büyüklerimin hürmetinedir.

"ASLA OLMADI, PARADAN ÇOK KORKARIM. PARA BENİM İÇİN LAZIM OLDUĞU ZAMAN VARSA BİR ANLAM İFADE EDER. İHTİYAÇ DUYMADIĞIM AN PARA BÜYÜK TEHLİKEDİR, İHTİYAÇ FAZLASI OLAN PARADAN KORKARIM."



Çok zengin olmak gibi bir hayalim olmadı. Asla olmadı, paradan çok korkarım. Para benim için lazım olduğu zaman varsa bir anlam ifade eder. İhtiyaç duymadığım an para büyük tehlikedir, ihtiyaç fazlası olan paradan korkarım. Yoksa tabi ki can acıtır ama ihtiyaçtan fazlasından korkarım. İnsan olarakta bir ay sonrasına bir birikim tutmam.