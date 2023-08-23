İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2195
  • EURO
    29,5811
  • ALTIN
    1660.97
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yenişehir'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Güncel

Yenişehir'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Demirtaş, “Karacabey'de çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yenişehir'de çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı” dedi.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 02:07 - Güncelleme:
Yenişehir'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı
ABONE OL

Yaklaşık 50 hektar civarında bir alanının yandığını belirten Vali Demirtaş,

"Bursa ilimizde 2 farklı noktada yangın çıktı. Biri Karacabey diğeri Yenişehir. Karacabey'de çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yenişehir'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İnşallah bugün geri kalan kısmını da kontrol altına almayı hedefliyoruz.

Şu an ciddi bir sıkıntı yok bu gece inşallah söndüreceğiz. Yaklaşık 50 hektar civarında bir alan yandı. Yaralı ve can kaybı yok.

100'e yakın araç ve 500 personelimizle hem belediyelerimizin hem AFAD hem de DSİ, Karayolları ekiplerimizin tüm araçları burada.

Büyükşehirimizin tüm itfaiye araçları burada. Bursa'da ve Bilecik'teki arkadaşlarımız daha fazla büyümemesi için çok büyük gayret gösteriyorlar inşallah bugün kontrol altına alacağız. Şu an yerleşim yerleri ile ilgili bir sıkıntımız yok" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.