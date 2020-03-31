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Yer: Bursa! Uyarılara rağmen çıktılar

Bursalıların koronavirüs salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarına havaların güzelleşmesiyle uymadığı ortaya çıktı. Dün güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğu ise herkesi şaşırttı Yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Bursa Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

IHA31 Mart 2020 Salı 10:12 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:12
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Koronavirüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

Bursa’da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken; denetimlerin arttırılmasını ve cezai yaptırımların uygulanması istedi.

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