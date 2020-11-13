İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6733
  • EURO
    9,0751
  • ALTIN
    463.368
  • BIST100
    1282.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: Erzurum... Kışın toprak donduğu için 800 mezar kazıldı
Güncel

Yer: Erzurum... Kışın toprak donduğu için 800 mezar kazıldı

Türkiye'de kışın en sert geçtiği ve aşırı soğuklar yüzünden toprağın donduğu Erzurum'da, defin işlemlerinde sorun yaşanmaması amacıyla belediye görevlilerince kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki mezar açma çalışmaları ile kışın yapılacak defin işlemlerinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AA13 Kasım 2020 Cuma 14:41 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:41
ABONE OL

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kışın kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle toprağın donması yüzünden mezar açma işlemlerinde yaşanan güçlük sebebiyle Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda mezar açma çalışması yapıyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde yüzlerce mezar yeri açan görevliler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezar açma çalışmalarına başlıyor.

Görevliler, etrafı parke taşları ile çevrilen kayalık alanları kepçe yardımıyla açtıktan sonra kompresör, kazma ve küreklerle düzenleyip mezar yerlerini kış öncesi hazır hale getiriyor.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki mezar açma çalışmaları ile kışın yapılacak defin işlemlerinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yüksek rakımıyla kışın yoğun kar yağışı alan kentte, kar yağışı öncesi açılan mezar yerleri defin işlemlerinde kolaylık sağlıyor.

Görevlilerin halen süren mezar açma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.