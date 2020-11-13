Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kışın kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle toprağın donması yüzünden mezar açma işlemlerinde yaşanan güçlük sebebiyle Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda mezar açma çalışması yapıyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde yüzlerce mezar yeri açan görevliler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezar açma çalışmalarına başlıyor.
Görevliler, etrafı parke taşları ile çevrilen kayalık alanları kepçe yardımıyla açtıktan sonra kompresör, kazma ve küreklerle düzenleyip mezar yerlerini kış öncesi hazır hale getiriyor.
Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki mezar açma çalışmaları ile kışın yapılacak defin işlemlerinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yüksek rakımıyla kışın yoğun kar yağışı alan kentte, kar yağışı öncesi açılan mezar yerleri defin işlemlerinde kolaylık sağlıyor.
Görevlilerin halen süren mezar açma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.