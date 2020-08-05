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Yer: İstanbul! Daireyi doğumhaneye çevirmişler

Sultangazi'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın düzenledi. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu ortaya çıkarıldı.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08
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Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü. Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

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