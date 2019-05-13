Yer: İzmit Marina... Denize atlayan kadını belediye personeli kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denize atlayarak intihar etmek isteyen kadın, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından kurtarıldı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 1 Mart Vapur iskelesinde denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar, kadını kurtarmak için iskeleye geldi.
Deniz ulaşım hizmeti veren vapurlarda görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli Hakan Sonay, kadını kurtarmak için denize atladı.
Sonay, denize atılan duba yardımıyla kadını iskeleye çıkardı.
Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının kurtarılma anı, olay yerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iskeleye gelen kadının çevresine bakındıktan sonra denize atlaması, daha sonra peşinden suya atlayan belediye personeli tarafından iskeleye çıkarılması yer alıyor.
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