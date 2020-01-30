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Güncel

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.

AA30.01.2020  15:51 - Güncelleme: 30.01.2020  15:51

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Pütürge'ye bağlı Taşmış Mahallesi'nde bir bahçeden kaynak suyu çıktı.

Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra kaynak suyunun akmaya başladığını söyledi.

Depremden bir gün sonra alana gidebildiğini belirten Endes, "Deprem günü ben ilçedeydim. Mahalleden beni aradılar, alana gittim. Alanda karşılaştığım manzarada yerin altından su fışkırıyordu. Belediyeden iş makinesi istedim, gelip kontrol ettiler ama çok müdahalede bulunamadılar. Halen su akmaya devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kaynak suyu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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