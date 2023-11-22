Yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyorlar! Çalışmalar dronla havadan görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'in 11 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Kıyı Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve polis ekipleri, kayıp 11 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp mürettebatın bulunması için iki uçak ve bir helikopter havadan arama yaparken, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik denizden, AFAD da karadan tarama yapıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.

Mürettebatı arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi.