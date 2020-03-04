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Yere dökülen meyvelere toplayan aileye ateş açıldı: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde yere dökülen meyveleri toplayan aynı aileye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 22:28 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 22:28

Olay, akşam saatlerinde Turunçlu Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeden dökük narenciye topladıkları iddia edilen bir aileye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice T.(46), Beyhan T. (15), Adem T. (45) , Rabia S. (60) ve Cennet T. (10) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beyhan T., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

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