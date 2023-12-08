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Yerel seçim için adaylar ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Yunanistan dönüşü basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve AK Parti'nin yerel seçimler konusunda müşterek çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 'Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.' dedi.

8 Aralık 2023 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Yerel seçim için adaylar ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta aralarında Gazeteci Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Star Açık Görüş Editörü Hale Kaplan'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

"2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.

"ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?"

Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız."

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