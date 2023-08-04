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Yerel seçim öncesi CHP Genel Merkezi çıkmazda! İYİ Parti'den ittifak şartı

Son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, yeni seçimler öncesi çıkmaza düştü. İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında 'eşit dağılım' ilkesini şart koştuğu ifade ediliyor.

Sabah4 Ağustos 2023 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Yerel seçim öncesi CHP Genel Merkezi çıkmazda! İYİ Parti'den ittifak şartı
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2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor. Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre, 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu. Seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.

Bunun yanı sıra İYİ Parti kanadının son dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamaları CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa sebep oldu.

Ayrıca İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında "eşit dağılım" ilkesini şart koştuğu da öne sürüldü. Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimlerinde kaç il ve ilçede CHP'li isimler desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Partili isimlerin desteklenmesi isteniyor.

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