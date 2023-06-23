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Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye rest! ''Kimse bunu deyip yola çıkmasın''

CHP'ye mesaj veren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, yerel seçimler için kurulacak masaya eşit şartlarda oturacaklarını söyleyerek, 'Hiç kimse 'Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım' diye yola çıkmasın' dedi.

23 Haziran 2023 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye rest! ''Kimse bunu deyip yola çıkmasın''
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili ittifak ortakları CHP'ye önemli mesajlar verdi.

"Birçok CHP'li arkadaşımız televizyonlarda yaptıkları konuşmalarda seçimde yaşanan yenilginin faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyorlar, bu bizde büyük bir rahatsızlık oluşturuyor." diyen Çömez, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'MASAYA EŞİT ŞARTLARDA OTURACAĞIZ'

Yerel seçimlerin, genel seçimlerin işaret fişeği olacağını söyleyen Çömez, "Yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye başkanıyla devam etmek Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin bence en önemli sorumluluğudur. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz, fakat yine söylüyorum; masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse 'Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım' diye yola çıkmasın, İYİ Parti'nin parlamentoda da, sahada da önemli bir gücü var, bunu dikkate alarak masaya oturacaktır diğer partiler. O bakımdan, bu birlikteliğin olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağı önümüzdeki günlerin konusudur ama tabii amacımız en fazla sayıda belediye başkanı almak ve en fazla oy oranıyla devam etmek." diye konuştu.

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