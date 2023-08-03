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Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş! ''Bazı isimler hazırlandı''

Katıldığı canlı yayında 'İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?' sorusuna cevap veren İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, 'Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum' dedi. Uz bu bağlamda bazı isimlerin hazırlandığını ifade etti.

3 Ağustos 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş! ''Bazı isimler hazırlandı''
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Seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı Haber Global yayınında seçimin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi.

Uz, "Kulağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı; "Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun". Sebebi de şuydu kazanma arzusundaydı milletimiz. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti'nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi" dedi.

İYİ PARTİ'DE ADAY BELİRLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.

'İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli' talebi çok yüksek." diyen Uz, "İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?" sorusuna "Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum." şeklinde cevap verdi.

İYİ Partili Uz, bazı isimlerin hazırlandığını ifade etti.

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