Yerel seçim öncesi ortalık karıştı! CHP'de 'pasta' bölüşülemiyor

CHP'de Parti Meclisi (PM) 9 Şubat Cuma günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını netleştirecek. Çankaya ve Kadıköy adaylarının da görüşülmesi beklenen toplantı öncesi, partide eşi benzerine az rastlanan bir iç savaş yaşanıyor.

Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşine sahne olan iki noktada, iki taraf da kendi adaylarını karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN KENDİ ADAYLARINA ÖZEL TARİFE

Sabah'ın haberine göre, Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'da aday yapmaya çalışıyor. İmamoğlu da kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı göstermek istiyor.

İki ismin de adaylık başvurusunda bile bulunmadan ön plana çıkmaları, partilileri isyan ettirdi. Çankaya'da 22 aday adayı ortak bildiri yayımlayarak haksız rekabete tepki gösterdi.

Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın ise Hadi'nin olası adaylığı durumunda istifa hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ANKARA'YA "İSYAN" YÜRÜYÜŞÜ

CHP'de aday belirleme krizi sadece Çankaya ve Kadıköy ile de sınırlı kalmadı. "Kale" olarak adlandırılan İzmir'de Özgür Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında 3'e bölünen parti, Çanakkale'de de bir diğer isyanla yüzleşti.

Çanakkale'de aday gösterilmeyen ve söz verildiği gibi ön seçim yapılmamasını sert sözlerle eleştiren aday adayı İrfan Mutluay, Ankara'ya kadar yürüyerek genel merkezi protesto etti.

İSTİFALAR, PROTESTOLAR...

Bu süreçte İstanbul Ataşehir ve İzmir Çiğli de diğer kriz noktaları oldu. Ataşehir'de kendisinin yerine Onursal Adıgüzel'in aday gösterilmesine itiraz eden mevcut belediye başkanı Battal İlgezdi, "Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye ediliyor" diyerek partisinden istifa etti.

Çiğli'de ise DEM Parti'nin işaret ettiği iddia edilen Uygar Yıldırım'ın aday yapılması, ilçedeki partileri sokağa döktü.

"Ankara şaşırma, sabrımızı şaşırma" sloganlarının yükseldiği ve hafta boyu süren tepkiler sonrası Özgür Özel, ilk PM toplantısında Çiğli adayını değiştirmek zorunda kaldı.

İÇ SAVAŞ BÜYÜKERŞEN'İ DE YEDİ

Pastanın bir türlü bölüşülemediği CHP'deki iç savaş, Eskişehir'de 25 senelik Yılmaz Büyükerşen dönemini de sona erdirdi.

Büyükerşen ısrarla aday olmak istemesine rağmen İmamoğlu'nun baskısıyla kendisine onay çıkmadı.