Seçim hezimetinden ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı ağır eleştirilerle muhalefetteki krizin şiddetini artırdı. "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.

Mağlubiyetten ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: NEDEN DEMOKRASİDEN YANA OLANLAR AYRIŞSIN?



Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada, 'ittifaksız kazanamayız' diyerek Akşener'e iş birliği çağrısı yaptı.

"Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle" diyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz." dedi.

Sözlerinin devamında, "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir." şeklinde konuştu.