Yerel seçim takvimi belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirledi.
Seçim takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında dün yayımlanan takvime göre; seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.
SEÇMEN SAYISI 350
Öte yandan seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.