Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yerel seçim takvimi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seçim takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında dün yayımlanan takvime göre; seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek. 

SEÇMEN SAYISI 350

Öte yandan seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA