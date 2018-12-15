Yerel seçim takvimi belli oldu

Seçim takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında dün yayımlanan takvime göre; seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

SEÇMEN SAYISI 350

Öte yandan seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.