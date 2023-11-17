Yerel seçimler için geri sayım başladı! AK Parti 81 ile özel hazırlayacak

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda Teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.

TOPLUMSAL SORUNLAR

Sabah'ın haberine göre, AK Parti, yerel seçimler için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefet partilerinde bulunan büyükşehirleri tekrardan kazanmanın yollarına ilişkin detay çalışmalarına başladı. Büyükşehirlerde bulunan ilçelerdeki toplumsal sorunlarda sürekli gözden geçiriliyor. Bu sorunlar arasında başıboş köpekler, çöp, altyapı ve ulaşım gibi başlıklarda öne çıkıyor AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu. İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı. Parti genel merkezindeki toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.