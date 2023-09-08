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Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasında karşılıklı restleşme: Yolunuz açık olsun

İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim hezimetinin ardından masayı dağıttı. Akşener, CHP'den gelen ittifak çağrısına da kapıyı kapatırken, “Hiçbir ilçe ve beldede işbirliği yapmayacağız” ifadesini kullandı. Son olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da CHP'ye, 'İttifak ruhunu kaybetti! Bir daha canlanamaz.' mesajı yolladı. CHP'den 'Yolları açık olsun, kendileri bilir' cevabı geldi.

8 Eylül 2023 Cuma 07:47 - Güncelleme:
Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasında karşılıklı restleşme: Yolunuz açık olsun
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Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı. Hüsranı yaşayan 8'li koalisyon ise dağıldı. HDP'nin gizli ortak olduğu koalisyon masasında yer alan İYİ Parti'nin ise oy oranında büyük düşüş yaşandı.

Bunun üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, masayı tekrar dağıttı. 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada da parti olarak yerel seçimlere tek başına gireceklerini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında 2024'teki yerel seçimlerle ilgili çok net mesajlar paylaştı.

2019'da kurulan ittifakın ruhunu kaybettiğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ancak o kalbi ittifak bir politik ittifaka dönüşerek ruhunu kaybetti. 2023 seçimleri de kazanılamayınca durumun yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Yanlış stratejiler, yapılan hatalar sebebiyle netice alınamadı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçimi başarı olarak değerlendirilmesini de eleştiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "CHP kaybedilen bu seçimi başarı olarak tanımlamaya devam ediyor. Biz kaybedilen bir seçimi kazanım olarak görmüyoruz ve değerlendirmemizi de buna göre yapıyoruz. Ruhunu yitiren kalbi ittifakın yeniden ruhunun canlandırılmasını mümkün olmayacağı kanaatine vardık" çıkışı yaptı.

İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkaracağını söyleyen Dervişoğlu, "Herkesin yolu açık olsun" çıkışı yaptı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: Biz seçmenin iradesine ipotek koyacak değiliz. İsteyen istediği belediye başkanına oy verecektir. Etkin, yetkin adaylarımızı milletimizin önüne çıkaracağız.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in yerel seçim açıklamalarına "Yolları açık olsun, kendileri bilir" diye cevap verdi.

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