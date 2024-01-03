Yerel seçim öncesi CHP'de ''İmamoğlu'' çatlağı: Doğru değil!

CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday belirleme sürecinde artan etkinliği, milletvekilleri tarafından 'endişe verici' olarak tanımlandı. Genel Başkan Özgür Özel destekçisi vekillerin de gidişattan rahatsız olduğunu belirten vekiller, "İmamoğlu'nun, İstanbul dışına çıkarak, dengelerini bilemediği seçim bölgelerinde de aktif olmasından" memnun değil.

CHP'de, İstanbul ve Ankara özelinde Genel Merkez'in elinden alınan aday belirleme süreçleri, Genel Başkan Özgür Özel destekçisi vekilleri kızdırdı.

Özgür Özel, Ankara'da üç ilçe hariç tüm belediye başkan adaylarını belirleme gücünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a; İstanbul'da ise ilçe belediye başkan ve meclis üyelerinin tamamını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bıraktı.

"BU KADAR AKTİF OLMASI DOĞRU DEĞİL"

Ancak bu durumdan tüm vekiller rahatsız oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özgür Özel destekçisi vekiller, "Aydın ve İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Özel, etkili olmaya çalışıyor. Ancak İmamoğlu bu alanlara da müdahale ederek, Genel Merkez'i gölgeliyor" diyerek endişelerini dile getiriyor. İmamoğlu'nun, İstanbul dışına çıkarak, dengelerini bilemediği seçim bölgelerinde de aktif olma gayretinde olduğunu belirten kaynaklar, "Bu durumun endişe verici olduğunu düşünen arkadaşlarımız var. Bizler de bu süreçte Ekrem Bey'in bu denli aktif olmasını doğru bulmadığımızı genel başkan yardımcılarımıza ilettik. Henüz bir netice alınamadı ama parti içerisinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu da artık saklamanın bir anlamı yok" diye konuştu.