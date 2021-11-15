'Yerinde Aşı Uygulaması' kapsamında öğrenciler aşılandı

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:28

Uygulama kapsamında lisede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı standı kuruldu.

Aşı etkinliği kapsamında Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan stantlarda sağlık ekipleri ve eğitimcilerin nezaretinde aşı olan öğrenciler aşı öncesi detaylı şekilde bilgilendirildi.

Aşının önemine dikkat çekilen bilgilendirmede, öğrencilerin aşı olarak sadece kendilerini değil ayrıca aileleri ve çevrelerini de koruyacakları ifade edildi. Toplumun dinamik gücü ve geleceği inşa edecek bireyleri olan gençlerin, daha sağlıklı bir hayat için aşılarını geciktirmeden yaptırmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Bilgilendirme sonrası ailesi ve kendisinin onayı olan 30 öğrenci, birinci doz aşısını yaptırdı.

Okullarda yapılan yerinde aşı uygulaması kapsamında, daha önce de Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nden 35 öğrenci, birinci doz aşılarını yaptırmıştı.

