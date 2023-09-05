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'Yerinde Dönüşüm' projesi gezici tırla tanıtılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, depremzedelerin kendi ev ve iş yerlerini yapabilmeleri için başlattığı ‘Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında bilgi vermek amacıyla gezici tır Osmaniye'ye geldi.

IHA5 Eylül 2023 Salı 09:15 - Güncelleme:
'Yerinde Dönüşüm' projesi gezici tırla tanıtılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Yerinde Dönüşüm" projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla Cumartesi gününe kadar Devlet Bahçeli Meydanı'nda hizmet verecek.

Gezici tırı ziyaret ederek görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız "Yerinde Dönüşüm" ile ilgili bilgilendirme amacıyla bu tırı ilimizde görevlendirdi. Arkadaşlarımız, depremden etkilenen, evi yıkılan, ağır hasarlı olan evlerinin yapılması ile ilgili hibe ve kredi desteğinin nasıl verileceği hususunda detaylı bilgiyi vatandaşlarımıza anlatacaklar. Evini yerinde yapacak hemşerilerimizin bilgilendirilmesinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığımıza ve çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

  • Yerinde Dönüşüm
  • Depremzedeler
  • Gezici Tır

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