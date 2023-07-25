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  • 'Yerinde Dönüşüm' projesine yoğun ilgi! Başvuru sayısı 100 bini buldu
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'Yerinde Dönüşüm' projesine yoğun ilgi! Başvuru sayısı 100 bini buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu.' dedi.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
'Yerinde Dönüşüm' projesine yoğun ilgi! Başvuru sayısı 100 bini buldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz; bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

  • deprem bölgesi
  • yerinde dönüşüm projesi
  • çevre şehircilik bakanı

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