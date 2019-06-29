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Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından imal edilen yerli helikopter Gökbey (T625), ilk kez gökyüzüyle buluştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gökbey’in ikinci prototipi sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından sertife edilerek ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
 
TUSAŞ’ın tasarladığı ve imal ettiği T625 Gökbey’in testleri bitti. Testlerden sonra  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) başvuran TUSAŞ, gerekli izinlerin alınmasının ardından TC-HLI kuyruk tescili ile Gökbey’i ilk kez tam donanımlı olarak gökyüzüyle buluşturdu.
 
GÖKBEY HELİKOPTERİ NEDİR?
 
Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülmektedir.
 
Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülmektedir.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır.
Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılmış ve 26 Haziran 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştır.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 
Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.
Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülmektedir.
 
GÖKBEY'İN ÖZELLİKLERİ:
 
Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
Çoklu Görev Kabiliyeti
Geniş Kabin Hacmi
Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
Katlanabilir İniş Takımı
 
ROLLER:
 
Taşıma
VIP
Kargo
Hava Ambulans
Arama Kurtarma
Kıyı Ötesi Taşıma
 
MOTOR:
 
2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT
Kalkış Gücü 2 x1024 kw / 2 x 1.373 sh
 

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